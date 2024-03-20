Генпрокуратура потребовала вернуть 13 участков в Барвихе

Прокуратура выявила факты незаконного “выбытия из владения РФ высоколиквидных земельных участков для лечебно-оздоровительной деятельности

Генеральная прокуратура России требует вернуть государству 13 участков, находившихся в пользовании санатория “Барвиха”, пишет в своем материале РБК со ссылкой на иск, поданный ведомством в январе текущего года.

По данным следствия, которые изложены в исковом заявлении, в начале 2000-х годов 99 га территории “Барвихи” были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями.

По мнению надзорного ведомства, лесные участки в поселке Жуковка были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов и определены под индивидуальную жилую застройку якобы для реконструкции усадьбы Мейендорф.

Исковое заявление Генпрокуратура подала по результатам прокурорской проверки законности использования особо охраняемых территорий. Из содержания иска следует, что проверка выявила факты незаконного “выбытия из владения Российской Федерации высоколиквидных земельных участков, предназначенных для санаторной и иной лечебно-оздоровительной деятельности”.

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев подал иск в Одинцовский городской суд Московской области 22 января 2024 года, указано в материале.

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Взято отсюда