Издание Bild сообщает, что минобороны Германии готовится к войне с Россией после поражения ВСУ

Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого министерства обороны, может начаться летом 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild и якобы секретный документ бундесвера.

“В “день Х”, согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера”, — сказано в публикации.

В своем материале издание заявляет, что эскалация якобы может начаться уже в феврале 2024 года на фоне активного наступления России на позиции ВСУ, которое, с наибольшей вероятностью, к июню того же года, согласно статье, обернется отступлением украинской армии.

“С точностью до места и месяца описываются (в сценарии. — прим. ред.) действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года”, — написано в статье.

Согласно данным издания, наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако авторы статьи оставляют открытым вопрос о финале и результатах этой гипотетической эскалации.

В свою очередь Россия неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В то же время РФ остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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Взято отсюда