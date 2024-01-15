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Германия готовится к военному столкновению с Россией

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Эскалация конфликта, по мнению немецких СМИ, может начаться уже летом 2024 года

Германия готовится к военному столкновению с Россией

Фото: pxhere.com

Германия готовится к военному столкновению НАТО с Россией в 2025 году. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на некий “секретный документ”.

По утверждению автора стати, эскалация конфликта может произойти уже летом 2024 года после того, как Украина “потерпит поражение из-за недостаточной помощи Запада и масштабного наступления России”.

Далее, отмечает автор, настанет “день Х”, в который НАТО отдаст приказ о перебросе 300 тысяч солдат на восточный фланг. Среди этих военных будет 30 тысяч солдат из Германии.

Вероятным местом столкновения называется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Чем закончится военный конфликт, автор статьи не говорит.

новости Локтевский

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