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15 января 2024г. -VRUBCOVSKE.RU. Стало известно ,что немецкий бундесвер планирует вооруженную конфронтацию с Россией. Пишет Царьград.

Немецкая газета Bild опубликовала, как она утверждает, инсайдерскую информацию: Германия готовиться к тотальной войне с Россией.

Журналисты таблоида ссылаются на внутренние документы и планы Министерства обороны Германии. Согласно этим, летом 2024 года украинская армия будет окончательно разгромлена, а в 2025 году начнется война с Россией, якобы одержавшей победу над Украиной.

На этот случай немецкие военные (бундесвер) уже готовы.

Согласно секретным документам бундесвера, в “день Х” Главное командование НАТО отдаст приказ о переброске 300000 военнослужащих, в том числе 30000 солдат немецкого бундесвера, на Восточный фронт“, – пишет Bild.

Немецкое военное командование считает, что наступление“дня Х” неизбежно. По мнению журналистов таблоида, он наступит летом 2025 года. Речь идет о Сувалкский коридор коридоре который соединяет Белоруссию с Калининградской областью.

К сожалению, у журналистов Bild-или командования бундесвера-не было времени на фантазии.

Кстати, Польша не отстает от Германии. Польские власти хотят ввести войска на территорию Литвы. С этой целью активно продвигается тема Сувалкского коридора.

‘Любой военный прекрасно знает, что Сувалкский коридор проходит не только по польской территории. Однако Сувалкский коридор проходит через литовскую территорию на северо-западе. Поэтому Польша постоянно нагнетает обстановку, якобы прикрываясь защитой региона,чтобы вторгнуться на литовскую территорию и занять Виленский край”, –сказала интервью телеканалу СТВ заместитель начальника Главного военного штаба Белорусской военной академии Андрей Богодель. .

Эксперт также упомянул о размещении на белорусской территории бойцов ЧВК “Вагнер”. Другими словами,почему польские политики так обеспокоены? Они понимают, что армия ничего не может противопоставить,но частные военные компании с большим опытом могут изменить баланс сил в очень серьезных случаях.Например, по просьбе литовского народа.Поэтому они также предвидят подобную ситуацию”. Богодель отмечает.

Сувалкский коридор – это100-километровая территория вблизи города Сувалки северо-востоке Польши. Он находится между Беларусью и Калининградской областью России.

Фото: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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