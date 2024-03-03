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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Зампредседатель Совбеза России, Дмитрий Медведев, отметил появившуюся информацию о переговорах офицеров Бундесвера и оценил ее значение. Он подчеркнул, что Германия готовится к конфликту с Россией. Пишет “Царьград”.

Известно, что немецкие военные рассматривают варианты атак на Крымский мост и обсуждают, как сделать так, чтобы поступок не приписали штабс-капитану Шольцу. Длительная аудиозапись таких разговоров утекла в редакцию RT, где ее приняла главный редактор Маргарита Симоньян и сообщила об этом в своем телеграм-канале.

Согласно переданной информации, немецкие офицеры на записи обсуждают, как организовать удары по Крымскому мосту, чтобы Шольц оставался “чист перед законом”.

Дмитрий Медведев выразил в своем телеграм-канале мнение о том, что в свете вышедшей информации в Германии предпримут попытки размыть ответственность нынешней политической коалиции, так как необходимо смягчить возмущение общества. По его словам, общественности будут говорить, что это просто “военные играют в ракеты и танчики”, а гражданский и политический руководители ни при чем.

Мало кто знает, разведывает ли политическое руководство и лично канцлера о таких планах. Однако история знает множество случаев, когда военные способны принимать решения от имени гражданских властей о ведении войны или стимулировать их. Например, они могут обратиться к Шольцу и сказать: “Господин (рейхс) канцлер, в Украине сбили ракету, исходя из ее типа и траектории, она направлялась в Берлин”. Что ответит Шольц на такое предложение?

Дмитрий Медведев подчеркнул, что представлять такие разговоры как игры Бундесвера “в ракеты и танчики” – это злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией.

ФОТО: BULKIN SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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