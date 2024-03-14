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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Шольц отказался передавать Украине ракеты Taurus по тайным причинам, которые вызвали беспокойство в парламенте. Одной из причин были опасения о возможной победе России в украинской войне, после чего ракеты могли стать необходимыми для самой Германии.

Член комитета по обороне Бундестага, Мюллер, сообщил, что на секретном заседании парламент получил информацию о причинах отказа Шольца от поставки ракет. Он отметил, что есть несколько неразглашаемых факторов, которые оказывают влияние на решение министра.

В свою очередь, Шольц обвинил оппозицию в использовании ситуации с ракетами Taurus в качестве PR-инструмента, утверждая, что они осведомлены о причинах, но тем не менее извлекают выгоду из недоступной публичности данных.

Также немецкие СМИ пишут о боязни Шольца по поводу победы России в украинской войне, когда Германии самой потребуются ракеты для предотвращения расширения конфликта. Ведь истощенная армия ФРГ вряд ли сможет сдержать русских, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как пишут Русские Онлайн.

Фото: mosvedomosti.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22