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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Естественно, когда Германская Демократическая Республика (ГДР) и Федеративная Республика Германия (ФРГ) объединились, то был подписан соответствующий документ. Этот документ был договором об окончательном урегулировании отношений в Германии и часто он называется “Два плюс Четыре”. Его подписали ГДР, ФРГ, СССР, США, Франция и Великобритания. Не так давно стало известно, что Россия ставит под сомнение этот важный документ, который является основой европейской безопасности. Почему же это так? Пишет “Царьград”.

Все знают о существовании этого документа, но мало кому известны его содержание и положения. Это не случайно, ведь Германия в течение десятилетий делала все возможное, чтобы все забыли о данном договоре.

Главное желание Германии было показать, что ее целостность и независимость – это естественное положение вещей, данное ей Богом. Однако на самом деле все совсем не так. Можно сравнить невыполнение условий, содержащихся в договоре, с открытой дверью в ад для Германии.

Сейчас в Совет Федерации поступило предложение о денонсации данного договора со стороны этнических немцев с одного известного полуострова. С фундаментальной точки зрения у них есть все основания для этого – договоры, условия которых длительное время не соблюдаются, могут быть денонсированы. И в данном случае так и происходит.

Согласно договору, Германия отказывалась от территориальных претензий к другим странам, запрещалось ей производство запрещенного и ограниченного оружия и ведение военных действий против кого-либо. Кроме того, на территории бывшей ГДР не должны были находиться иностранные войска.

Однако на практике все эти положения не соблюдались. На территории бывшей ГДР было размещено неконвенциональное оружие, а иностранные войска чувствуют себя там как дома.

И еще один важный момент. Согласно 7-й статье договора, страны-победительницы Второй мировой войны теряли контроль над объединенной Германией, а управление ее внутренними и внешними делами переходило в руки Берлина. Однако говорить о выполнении этой статьи будет сильным преувеличением: США следят за каждым шагом немецких канцлеров и даже не стараются скрыть это. И вопрос военных баз с неконвенциональным оружием на территории Германии – ни одна страна в Европе не может сравниться с ней.

Таким образом, вывод из сказанного может быть только один: Германия нарушает свои обязательства по договору, и сейчас уже нет сомнений в том, что она вносит свою лепту в стратегическое поражение нашей страны, чего и стремится достичь Европа. В Берлине они прекрасно понимают, что вина Германии перед Россией – не абстрактная, а вполне реальная.

СССР освободил Германию из-под своего контроля при определенных условиях. И невыполнение этих условий – достаточное основание для денонсации договора. А последствия для Германии могут быть катастрофическими. Фактически, Россия присоединяется к усилиям США по устранению роли, которую Германия получила после 1945 года и, главное, после 1990 года.

Можно ли сказать теперь, что Германия уже достигла своей “конечной точки”? Ответ: с большой вероятностью – да.

Фото: ВИКТОР ЛИСИЦЫН/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

горняк