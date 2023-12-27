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Герои «Вестей»: Артём Кучер и его ветеринарная клиника

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Герои «Вестей»: Артём Кучер и его ветеринарная клиника

В этом году «Вести» не делали про него больших репортажей, но он настолько часто появлялся на экране, что запомнился зрителям.

Это, пожалуй, единственный ветеринар в Алтайском крае, который готов спасать диких животных. Этот год у Артёма Кучера с операции лошади. Она пострадала в ДТП, получив вывих ноги. Никому ненужная пролежала в поле неделю. Привезли её из Краснощёковского района неравнодушные граждане. Артём Кучер единственный решился поставить животное на ноги. Потом приехал медвежонок. Скорее всего, его мать убили браконьеры, а он в поисках пищи вышел к людям. За этот год Кучер вылечил несколько сотен животных. Самые частые пациенты – птицы. Они попадают в ДТП и под прицел охотников. Добрый доктор выходил и филина с огнестрельным ранением, и краснокнижного сокола, и уток. Последнему и, по-настоящему, сказочному пациенту повезло меньше – полярная сова лишилась крыла. Она больше не вернётся в дикую природу. Теперь о ней будут заботиться на страусиной ферме. Ведь герой «Вестей» из тех, кто никогда не оставит подопечного на произвол судьбы.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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