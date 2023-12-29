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Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

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Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

Они познакомились через газету «Печки-лавочки», когда обоим было по 75 лет.

«Вести Алтай» и компания «Бочкари» решили поздравить Таисию Константиновну и Александра Антоновича с Новым годом, и передать им подарки. Он переехал к ней через неделю после знакомства – ну а чего ждать. Бросил свой дом в соседнем районе и вот живут уже 10 лет под одной крышей. Бабушка Тася увидела его объявление в газете «Печки-лавочки», набралась смелости и позвонила. Подруги отговаривали, а теперь удивляются, как красиво стало у неё в палисаднике. Бабушка Тася говорит, что на деда своего не нарадуется. На двоих у них семеро детей, внуки. Оба по полвека прожили в браке, а на закате жизни остались одни. На его объявление в газете откликнулось человек 20, говорит Александр Антонович, а выбрал Тасю – понял, что его половинка. «Вести» передали подарки в Шипуновский район через дочку бабушки Таси – Галину Васильевну. Это сладости, календарь программы «Вести Алтай» и термопот.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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