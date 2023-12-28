Герои «Вестей»: доброго кондуктора трамвая Веру Кириллову знает весь Барнаул

«Вести» продолжают дарить подарки своим героям.

Вера Николаевна переехала из Топчихи в Барнаул и сменила колхоз на работу в трамвае №7. Из её вагона барнаульцы выходят в хорошем настроении. Она умеет подобрать добрые слова, пожелать хорошего дня и даже спеть песню в канун праздника, а ещё найти подход к самым скандальным пассажирам. Мы узнали, что Вера Николаевна давно хочет картину с изображением природы. И подарили ей работу известного художника Василия Куксы. Картина была в личной коллекции мастера, и отдавать её он не собирался. Но узнав историю Веры Николаевны, согласился.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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