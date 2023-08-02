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Герой из соседней республики

редактор01 mins
Герой из соседней республики

Завтра наш сосед Данияр Джартанов первый из Республики Алтай получит «Золотую Звезду» из рук самого Президента Владимира Путина в Кремле!

Не передать словами нашу радость! Мы гордимся отвагой нашего Данияра! Простой парень из села Джазатор Кош-Агачского района дослужился от рядового до офицера ГРУ МО России и удостоен такой высокой награды!

Онлайн-трансляцию награждения нашего Героя России можете посмотреть 2 августа 2023 года в 13:00 часов по московскому времени на канале Россия 24.

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