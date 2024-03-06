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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В России было принято решение о снятии с производства вертолета, который ранее использовался для защиты флота от морских дронов. Однако, чтобы обеспечить защиту Черноморского флота от возможных атак, специалисты рекомендуют использовать морские вертолеты Ка-27. Пишет Капитал страны.

Согласно сообщению героя Советского Союза, выдающегося летчика Николая Бездетнова, данные вертолеты обладают способностью отслеживать большие территории с помощью локаторов, а также оснащены специальным гидроакустическим оборудованием и радиобоями, которые позволяют обнаруживать и уничтожать надводные и подводные цели.

Важно отметить, что выпуск Ка-27 был приостановлен, и поэтому Бездетнов считает необходимым возобновление производства данных вертолетов, включая их современное обновление. «Если нет возможности быстро возобновить производство, то, черт возьми, купите подобные вертолеты хоть у китайцев. Они необходимы флоту». Он также подчеркивает, что эти вертолеты способны выполнять миссии ночью и на низкой высоте, а также иметь возможность задерживаться над морем в определенной точке. Бездетнов уверен, что, хотя существуют более современные аппараты для обнаружения подводной обстановки, дальность их работы можно увеличить в зависимости от тактики и количества гидроакустических буев.

Он также заявляет о наличии у Ка-27 эффективных противокорабельных средств, включая бомбы. В свете возрастающей угрозы морских дронов, Бездетнов предлагает доработать оружие, специально предназначенное для борьбы с такими малогабаритными устройствами. Он рекомендует использование авиационных пушек или крупнокалиберных пулеметов, установленных в специальных контейнерах под вертолетами, для защиты от катеров-камикадзе.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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