ГИБДД подвела «аварийные» итоги 2023 года в Рубцовске

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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. За итоговый период 12 месяцев 2023 года, на территории, которую обслуживает МО МВД России «Рубцовский» (г. Рубцовск, Рубцовский район, Егорьевский и Угловский районы), было зафиксировано 182 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих происшествий погибло 14 человек, а 235 лиц получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что в городе Рубцовске произошло 126 ДТП, в которых погибло 5 человек, а 149 человек получили травмы разной степени серьезности. Отдельно следует упомянуть Рубцовский район, где произошло 34 ДТП. В результате этих происшествий погибло 6 человек, а 54 человека получили ранения.

В Егорьевском районе было зафиксировано 16 ДТП, в которых погибло 3 человека, а 21 человек получили различные травмы.

В Угловском районе произошло 7 ДТП, в которых ранения получили 14 человек, но к счастью, ни одного погибшего не было.

Относительно несовершеннолетних, за 2023 год было зафиксировано 30 ДТП, в которых 34 ребенка получили травмы различной тяжести. К счастью, ни одного ребенка не погибло.

Касательно пешеходов, в 2023 году произошло 65 ДТП с их участием, в результате которых пострадали 65 человек, а жизнь потеряли 3 человека. Также следует отметить, что 14 ДТП были вызваны неправильным поведением пешеходов: 12 человек получили ранения, а 2 человека погибли.

Кроме того, за 12 месяцев 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 15 735 нарушений Правил дорожного движения. Большинство нарушений было связано с несоблюдением правил использования ремней безопасности, за что было составлено 3 401 административное нарушение.

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

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Автор: vizitka01

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