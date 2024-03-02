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ГИБДД пригрозила штрафом владельцам китайских машин

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Водителям не стоит устанавливать на автомобиль фаркоп, если это не предусмотрено производителем

ГИБДД пригрозила штрафом владельцам китайских машин

Китайский автомобиль / Фото: unsplash.com

Владельцам некоторых китайских авто грозит штраф за установку фаркопа, пишет ОСН со ссылкой на комментарий представителя ГИБДД.

Отмечается, что большинство китайских машины не предназначены для буксировки прицепов из-за отсутствия тягово-сцепного устройства. При этом его установка разрешена, только если это предусмотрено производителем и указано в ОТТС. В противном случае оборудование фаркопа будет рассматриваться как модификация конструкции машины и повлечет за собой штраф в 500 рублей.

Ранее эксперт назвал надежную иномарку за минимальные деньги.

горняк

Источник

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