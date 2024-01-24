реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Гибель” “Алтая”. Почему в Бийске снесут бывший кинотеатр и что построят на его месте

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На месте одного из самых больших кинотеатров края построят самое высокое здание в городе

"Гибель" "Алтая". Почему в Бийске снесут бывший кинотеатр и что построят на его месте

Кинотеатр “Алтай” / Фото: “Бийский рабочий”

Здание бывшего кинотеатра “Алтай” в центре Бийска планируют снести к осени 2024 года. Объект уже много лет разрушен: выбиты окна, стены и крыша разваливаются. “Алтай” – копия кинотеатра “Мир”, и это один из самых больших залов в регионе. Планируется, что на его месте построят 16-этажный дом – самое высокое здание в Бийске.

Как пишет “Бийский рабочий”, в будущем доме предусмотрена подземная парковка. Вероятно, она будет размещена на уровне подвала бывшего кинотеатра. Как поясняют собственники объекта, строили его не на пригорке, как кажется сейчас, а почти вровень с ул. Ленина, а затем искусственно делали отсыпку грунта вокруг первого этажа, ставшего подвалом. При строительстве дома этот “пригорок” намерены срезать со стороны проезжей части. Сейчас там находятся ступени.

Кинотеатр “Алтай” приобрела местная строительная компания “РДМ”, которая уже разработала эскизный проект 16-этажной высотки. В доме предусмотрено 180 квартир, среди которых будут как небольшие студии 29 “квадратов”, так и крупногабаритные варианты по 94 квадратных метра. Проживать в нем смогут 300 человек.

Как писал ранее amic.ru, на первых уровнях расположатся коммерческие помещения под офисы и магазины, на последних – квартиры со свободными планировками. У дома будет своя подземная парковка, рассчитанная на 30 автомобилей. Еще 29 мест для машин запланировано на придомовой территории.

Мэрия наукограда неоднократно пыталась спасти бывший кинотеатр “Алтай”. Однако в Бийске за последние годы появилось много торговых центров, где есть современные кинозалы.

“Алтай” вмещал 800 зрителей. Его построили в 1982 году. К его возведению привлекали комсомольцев и даже проводили субботники, чтобы завершить работы поскорее. “Алтай” закрыли в 2006 году.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 11 млн рублей продают Lexus в бронепленке и с полной шумоизоляцией

24.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 11 млн рублей продают Lexus в бронепленке и с полной шумоизоляцией

24.01.2024

 Интересное

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз – есть погибшие

24.01.2024

 Интересное

В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз – есть погибшие

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае неизвестные украли табун лошадей

24.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае неизвестные украли табун лошадей

24.01.2024

 Интересное

Вам чек нужен?: почему в магазинах перестают выдавать бумагу на кассах

24.01.2024

 Интересное

Вам чек нужен?: почему в магазинах перестают выдавать бумагу на кассах

24.01.2024

 Интересное

Власти: зарплата в крупных и средних организациях Барнаула выросла на 34%

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске