Гидрологи ожидают, что ледоход на Бии начнется раньше обычного

В администрации Бийска обсудили, ждать ли весной «большую воду»

В Бийске на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили подготовку к возможному паводку. Половодье в этом году ждут раньше обычного.

На сегодня снегозапасы в бассейне Бии составили 60 процентов от многолетней нормы. Однако, как пояснил Юрий Вдовин, руководитель бийского филиала ЦГМС, этот показатель еще может претерпевать изменения по мере формирования снежного покрова

Пока, по данным специалистов, вскрытие рек бассейна Оби начнется уже в конце марта. Как правило, наблюдать ледоход на реках можно в течение девяти дней.

Вскрытие льда на Бии и начало ледохода приходится как правило на 10-е числа апреля. Кстати, за последние годы самым ранним началом ледохода считает 1 апреля, а самым поздним – 8 мая (но это было еще в 1905 году).

– При неблагоприятных гидрометеорологических условиях – обильных и продолжительных осадках, высоких ночных температурах воздуха возможно значительное осложнение паводковой обстановки на территории края, в том числе и в Бийске, – отмечает Дмитрий Сдобин, начальник управления ГОЧС.

На этот случай в городе готовы развернуть шесть пунктов временного размещения для граждан, эвакуированных из зоны подтопления, а на борьбу со стихией в бюджете города заложили более 7 млн руб.

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Взято отсюда