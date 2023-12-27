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Гимнаст, футболист и пловец: в Бийске “Зарю” украсили светящимися фигурами

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Гимнаст, футболист и пловец: в Бийске "Зарю" украсили светящимися фигурами

Спорткомплекс выглядит очень празднично: полюбоваться на эту красоту можно вечером, когда стемнеет

Новый год все ближе – и многие городские учреждения стремятся подарить праздничное настроение, украшая здания и прилегающую территорию. Ярко светится теперь и СК “Заря”, где до сих пор у многих ребят продолжаются тренировочный процесс.”Теперь нашу “Зарю” видно издалека!”, – говорят сотрудники. Сначала по верху здания была добавлена подсветка в виде светящихся гелевых полосок, различные светящиеся гирлянды.

После сотрудники добавили и оригинальный элемент – фигуры спортсменов. Фото: ВКонтакте СК “Заря”

– У нас теперь еще и светящиеся фигуры спортсменов: гимнаст, футболист, пловец. Узнали? – спрашивает Винера Фаляхова, директор СК “Заря”. – Если вы еще не видели нашу вечернюю “Зарю”, приглашаем! Все в бассейн!

Бийчане отмечают, что по вечерам это действительно очень красиво выглядит.

И все же в комментариях социальных сетей находятся люди, которые не могут распознать, кого же обозначают фигуры светящихся спортсменов. Сомнений не вызывает лишь футболист, который стоит в середине композиции. Фигуру слева – гимнаста, бийчане называют человеком, который поскользнулся на льду, а фигуру справа – пловца, погибающим в море “как-будто его осьминог гигантский пожирает”, отмечают люди с воображением и чувством юмора.

погода на день , погода в самаре ,

Взято отсюда

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