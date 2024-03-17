Жители края продолжают голосовать на выборах главы государства. Свое избирательное право реализовала и председатель крайизбиркома Ирина Акимова

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова проголосовала на выборах президента России, сообщила пресс-служба избиркома вечером 17 марта.

Ирина Акимова посетила участок №240, расположенный в здании барнаульского лицея №130.

Напомним, что проголосовать как онлайн, так и на участках можно сегодня до 20.00.

По состоянию на 15.00 17 марта (без учета дистанционного формата) проголосовали чуть более 711 тысяч избирателей — 48,13%.

Взято отсюда