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Глава алтайского крайизбиркома проголосовала в барнаульском лицее

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Жители края продолжают голосовать на выборах главы государства. Свое избирательное право реализовала и председатель крайизбиркома Ирина Акимова

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова проголосовала на выборах президента России, сообщила пресс-служба избиркома вечером 17 марта.

Ирина Акимова посетила участок №240, расположенный в здании барнаульского лицея №130.

Напомним, что проголосовать как онлайн, так и на участках можно сегодня до 20.00.

По состоянию на 15.00 17 марта (без учета дистанционного формата) проголосовали чуть более 711 тысяч избирателей — 48,13%.

Взято отсюда

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Глава алтайского крайизбиркома проголосовала в барнаульском лицее

Жители края продолжают голосовать на выборах главы государства. Свое избирательное…

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