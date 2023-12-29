Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов высказался об идее вооружить врачей скорой помощи

“Я против электрошокеров. Вообще, когда происходят случаи нападения на учителей, врачей, – это говорит о незрелости нашего общества. Конечно, медиков нужно защищать”, – сказал Попов.

Защищать врачей будут при помощи камер, установленных в машинах скорой помощи и нагрудных камер. Пациентов будут предупреждать о том, что ведется съемка.

Министр добавил, что у сотрудников скорых есть тревожные кнопки, которые они могут нажать в экстренной ситуации.

Взято отсюда.

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