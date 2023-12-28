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Глава алтайского минздрава высказался против вооружения бригад скорой помощи

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Глава алтайского минздрава высказался против вооружения бригад скорой помощи

Дмитрий Попов Фото: zdravalt.ru

Медиков нужно защищать, но не путем выдачи оружия, считает чиновник. В следующем году планируется оборудовать машины видеокамерами, а докторам выдать нагрудные видеофиксаторы

В Алтайском крае после целой серии нападения пациентов на медиков скорой помощи появилась идея вооружать бригады, например, электрошокерами. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в интервью “КП-Барнаул” заявил, что он против этого, но необходимость защиты фельдшеров отрицать не стал.

О том, что медикам неплохо было бы выдать оружие, говорил в конце лета депутат АКЗС Сергей Булаев. Парламентарий предложил вооружать бригады скорой помощи травматическими пистолетами или электрошокерами.

Взято отсюда

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