Дмитрий Попов Фото: zdravalt.ru

Медиков нужно защищать, но не путем выдачи оружия, считает чиновник. В следующем году планируется оборудовать машины видеокамерами, а докторам выдать нагрудные видеофиксаторы

В Алтайском крае после целой серии нападения пациентов на медиков скорой помощи появилась идея вооружать бригады, например, электрошокерами. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в интервью “КП-Барнаул” заявил, что он против этого, но необходимость защиты фельдшеров отрицать не стал.

О том, что медикам неплохо было бы выдать оружие, говорил в конце лета депутат АКЗС Сергей Булаев. Парламентарий предложил вооружать бригады скорой помощи травматическими пистолетами или электрошокерами.

Взято отсюда