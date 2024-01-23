Глава алтайского Минтранса возглавил медиарейтинг краевых чиновников

Министр в декабре комментировал поступление новых автобусов и белорусских трамваев

Здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов возглавил рейтинг краевых чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила “Атмосфера”.

Лидеры декабрьского рейтинга:

министр транспорта Антон Воронов – 1 место, 68 упоминаний;

министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2 место, 58 упоминаний;

заместитель председателя правительства, министр экономического развития Евгений Дешевых – 3 место, 42 упоминания;

министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 4 место, 41 упоминание;

министр сельского хозяйства Сергей Межин – 5 место, 24 упоминания.

Рейтинг алтайских краевых чиновников за декабрь 2023 года: asfera.info

“Антон Воронов в декабре комментировал рост пассажиропотока барнаульского аэропорта и строительство нового терминала, поступление новых автобусов и белорусских трамваев; провел заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения; рассказал журналистам о планах строительства новой объездной дороги вокруг Бийска и о том, какие трассы будут ремонтировать в 2024 году”, – отмечает издание.

Напомним, в ноябрьском рейтинге Воронов занял четвертое место.

город Горняк



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