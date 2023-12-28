Глава алтайского Минздрава высказался против вооружения бригад скорой помощи

При этом он отметил, что защитить медиков нужно

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов оценил идею вооружить врачей скорой помощи, чтобы защитить их от нападений. Его слова передает “КП-Барнаул”.

“Я против электрошокеров. Вообще, когда происходят случаи нападения на учителей, врачей, – это говорит о незрелости нашего общества. Конечно, медиков нужно защищать”, – сказал Попов.

Он рассказал, что защищать врачей будут при помощи камер, установленных в машинах скорой помощи, а также при помощи нагрудных камер. При этом пациентов будут предупреждать о том, что ведется съемка.

Попов также добавил, что у сотрудников скорых есть тревожные кнопки, которые они могут нажать в экстренной ситуации.

Ранее депутат АКЗС Сергей Булаев предложил Минздраву и Росгвардии вооружить медиков скорой помощи.

горняк



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