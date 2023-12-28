Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Глава алтайского Минздрава высказался против вооружения бригад скорой помощи

Подписывайся на ГОРНЯК22!

При этом он отметил, что защитить медиков нужно

Глава алтайского Минздрава высказался против вооружения бригад скорой помощи

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов оценил идею вооружить врачей скорой помощи, чтобы защитить их от нападений. Его слова передает “КП-Барнаул”.

“Я против электрошокеров. Вообще, когда происходят случаи нападения на учителей, врачей, – это говорит о незрелости нашего общества. Конечно, медиков нужно защищать”, – сказал Попов.

Он рассказал, что защищать врачей будут при помощи камер, установленных в машинах скорой помощи, а также при помощи нагрудных камер. При этом пациентов будут предупреждать о том, что ведется съемка.

Попов также добавил, что у сотрудников скорых есть тревожные кнопки, которые они могут нажать в экстренной ситуации.

Ранее депутат АКЗС Сергей Булаев предложил Минздраву и Росгвардии вооружить медиков скорой помощи.

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix