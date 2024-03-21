Причиной ухода мог стать конфликт с федеральным руководством организации

Сергей Войтюк / Скриншот из видео в телеграм-канале Народного фронта

Глава регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк покидает пост. Информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе организации.

Причины ухода Войтюка с поста неизвестны. В беседе с amic.ru глава исполкома отказался комментировать информацию.

Однако, как сообщает “Толк”, причиной ухода мог быть конфликт с федеральным руководством организации. Кто займет его место, неизвестно.

Сергей Анатольевич Войтюк родился 7 мая 1978 года. В 1999 году окончил биологический факультет алтайского госуниверситета, в 2009 году – магистратуру Алтайской академии экономики и права по направлению “менеджмент”. Прошел обучение по президентской программе переподготовки управленческих кадров. Начинал работать в диагностическом центре региона в должности врача клинической лабораторной диагностики, в 2005 году возглавил отдел платной медицины и страховых услуг. Кандидат экономических наук. Был депутатом барнаульской гордумы шестого созыва. С 2014 года возглавляет алтайский филиал ОНФ.

Горняк22



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