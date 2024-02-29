Глава Барнаула 5 марта выступит с отчетом о проделанной за год работе

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Отчет главы города Барнаула Вячеслав Франка состоится 5 марта. Традиционное выступление заслушают депутаты барнаульской городской думы

Глава Барнаула Вячеслав Франк во вторник, 5 марта, выступит с ежегодным отчетом о проделанной работе за год перед депутатами гордумы, сообщает пресс-служба администрации города.

В заседании гордумы, где будет представлен отчет, примут участие депутаты Госдумы, представители правительства Алтайского края, депутаты АКЗС, Почетные граждане Барнаула, руководители религиозных и национально-культурных объединений, представители общественных организаций, руководители администрации города и администраций районов.

В прошлом году глава Барнаула отчитался 17 марта. В своем докладе мэр остановился на основных вопросах развития краевой столицы в прошедшем году и обозначил основные планы городских властей на будущее. Тогда депутаты БГД поддержали выступление градоначальника.

Взято отсюда.

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