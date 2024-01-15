Также Вячеслав Франк проверил готовность пункта временного размещения на улице Короленко, 13 (СОШ №1). На данный момент в ПВР 20 мест

Глава Барнаула Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, сообщает пресс-центр городской администрации.

Сейчас здесь идет поквартирный обход жильцов вместе с полицией. Сотрудники районной администрации оповещают людей, вручают им уведомления о необходимости покинуть помещения.

Глава обратился к жильцам с настоятельной просьбой покинуть дом и переехать в пункт временного размещения.

По поручению главы города утром, 16 января, в администрации города пройдет заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, по итогам которого будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, сегодня, 15 января, в диспетчерскую службу администрации Центрального района поступило сообщение об образовании трещины в стене многоквартирного дома по улице Партизанской, 70б. В настоящее время на доме введен режим повышенной готовности, специализированная организация рекомендовала ограничить пребывание людей в здании.

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