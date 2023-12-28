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Глава Барнаула подарил школьнице книги про Гарри Поттера и добавил томик Пушкина

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Девочке вручили не просто семь романов любимой серии, но и официальные дополнения, а еще книгу про Барнаул и том Александра Пушкина

Глава Барнаула Вячеслав Франк исполнил новогоднее желание 16-летней школьницы, которая загадала получить книги Дж. К. Роулинг про Гарри Поттера. Об этом сообщили в мэрии.

Девочка участвовала в новогодней акции “Елка желаний”, а шарик с ее пожеланием достался главе краевой столицы.

28 декабря в администрации девочке вручили полный комплект желанных книг (семь из серии и еще несколько дополнительных) и пару сюрпризов — Вячеслав Франк добавил к главному подарку томик Александра Пушкина и книгу “Барнаул – город трудовой доблести”, в которую вошли уникальные документы о трудовом подвиге барнаульцев в годы Великой Отечественной войны.

Ранее спикер Барнаульской городской Думы Галина Буевич с подарками пришла в гости к семикласснику Захару и его бабушке.

Взято отсюда

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