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Глава Барнаула поздравил горожан с Масленицей и напомнил о выборах

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Глава Барнаула поздравил горожан с Масленицей и напомнил о выборах

Вячеслав Франк Фото: t.me/barnaul_org

Глава Барнаула поздравил горожан с Масленицей, а также призвал посетить избирательные участки, чтобы отдать голос на выборах президента

17 марта глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Масленицей и призвал принять участие в выборах президента России.

Он отметил, что Масленица — это давний, всеми любимый праздник и пожелал, чтобы долгожданная весна принесла тепло, радость и удачу.

“Дорогие барнаульцы, сегодня мы вместе со всей страной выбираем президента России, выбираем будущее нашей страны, будущее наших детей. Приходите на избирательный участок, проголосуйте. От каждого из нас зависит дальнейшая судьба Родины”, – напомнил глава.

17 марта станет финальным днем голосования на выборах президента. Избирательные участки заработали с 8.00.

Взято отсюда

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