Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

Вячеслав Франк отметил, что весенний праздник 8 Марта – это замечательный повод сказать женщинам слова благодарности и восхищения

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожанок с Международным женским днем, сообщает местная администрация.

Градоначальник отметил, что женщины, оставаясь чуткими и женственными, воспитывают детей, берегут домашний уют и добиваются профессиональных успехов.

“Ваши любовь, доброта и мудрость делают близких сильнее”, – подчеркнул глава города.

При этом Вячеслав Франк поблагодарил горожанок за помощь участникам СВО их семьям, а также жителям Донбасса, в которую они активно включились в самого начала спецоперации.

“Дорогие женщины, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, любви и радости! С праздником”, – заключил он.

Напомним, что ранее поздравил женщин Алтайского края с 8 Марта губернатор Виктор Томенко.

Взято отсюда