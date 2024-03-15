В краевой столице утром 15 марта заработало 273 избирательных участка. Они будут открыты для избирателей с 8.00 до 20.00 все три дня

Глава города Вячеслав Франк принял участие в голосовании на выборах президента России, сообщает Telegram-канал “Барнаул”.

Градоначальник отдал свой голос на избирательном участке №255 и отметил, что в краевой столице постарались создать все условия, чтобы проголосовать смог каждый.

“Барнаул вместе со всей страной участвует в выборах президента страны. Совместно с избирательными комиссиями мы постарались создать максимально комфортные условия для горожан, чтобы каждый барнаулец смог выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании”, – подчеркнул он.

Кроме того, Вячеслав Франк напомнил, что с 15 по 17 марта в городе проходит голосование за благоустройство общественных территорий. Выбрать участки, которые приведут в порядок в 2025 году, можно в 10 специальных пунктах голосования.

Ранее в Алтайском крае проголосовал на выборах президента глава региона Виктор Томенко. Он пришел на избирательный участок в корпусе педуниверситета на Социалистическом проспекте.

Взято отсюда