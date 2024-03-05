реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Глава Барнаула рассказал, как в краевом центре помогают семьям участников СВО

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В городе выстроили систему, позволяющую помогать семьям бойцов. В работе принимают участие депутаты, общественники, предприниматели и неравнодушные граждане

В Барнауле продолжают работу по поддержке семей участников спецоперации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в администрации города создали контактную группу и штаб по оказанию помощи таким семьям. Постоянно работает комиссия, которая рассматривает поступающие обращения.

При этом особое внимание власти уделяют детям военнослужащих. Дошкольники бесплатно посещают детские сады, а ученики бесплатно питаются в школах. Дети мобилизованных участников СВО также получили новогодние подарки от чиновников. Помимо этого, детей приглашают на экскурсии, концерты, спектакли и другие мероприятия.

“Низкий поклон Совету женщин за чуткую заботу и внимание к нашим бойцам, барнаульским семьям и жителям новых российских территорий. Большое спасибо Общественной палате, новый состав которой активно включился в решение городских вопросов. Искренняя благодарность руководителям конфессий и национально-культурных объединений. В том, что в Барнауле царят мир и взаимопонимание – ваша огромная заслуга”, – подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

Ранее участники СВО провели урок мужества у барнаульских школьников и попросили детей писать письма на передовую. Они поговорили с подрастающим поколением о защитниках Родины, патриотизме и поддержке земляков.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Супруги Рябко мечтали жить большой дружной семьей в крепком доме.…

Узнать больше
Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная…

Узнать больше
Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Встречу со студентами директор сыроварни «Русский пармезан» из Подмосковья Олег…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp