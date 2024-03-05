В городе выстроили систему, позволяющую помогать семьям бойцов. В работе принимают участие депутаты, общественники, предприниматели и неравнодушные граждане

В Барнауле продолжают работу по поддержке семей участников спецоперации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в администрации города создали контактную группу и штаб по оказанию помощи таким семьям. Постоянно работает комиссия, которая рассматривает поступающие обращения.

При этом особое внимание власти уделяют детям военнослужащих. Дошкольники бесплатно посещают детские сады, а ученики бесплатно питаются в школах. Дети мобилизованных участников СВО также получили новогодние подарки от чиновников. Помимо этого, детей приглашают на экскурсии, концерты, спектакли и другие мероприятия.

“Низкий поклон Совету женщин за чуткую заботу и внимание к нашим бойцам, барнаульским семьям и жителям новых российских территорий. Большое спасибо Общественной палате, новый состав которой активно включился в решение городских вопросов. Искренняя благодарность руководителям конфессий и национально-культурных объединений. В том, что в Барнауле царят мир и взаимопонимание – ваша огромная заслуга”, – подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

Ранее участники СВО провели урок мужества у барнаульских школьников и попросили детей писать письма на передовую. Они поговорили с подрастающим поколением о защитниках Родины, патриотизме и поддержке земляков.

Взято отсюда