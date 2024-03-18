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Глава Барнаула Вячеслав Франк одним из первых проголосовал на выборах президента

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Одними из первых в Барнауле избирательные участки посетили и проголосовали председатель АКЗС Александр Романенко, губернатор Виктор Томенко, а также мэр Барнаула Вячеслав Франк

Глава Барнаула Вячеслав Франк голосовал на избирательном участке №255. Он отметил, что совместно с избирательными комиссиями администрация краевой столицы постаралась создать максимально комфортные условия для того, чтобы каждый горожанин мог выполнить свой гражданский долг.

Кроме того, мэр подчеркнул, что с 15 по 17 марта в Барнауле проходило еще одно важное голосование – за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”.

Алтайский край и столица во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства принимали участие уже в четвертый раз. Для этого в городе работали специальные пункты. Волонтеры на местах рассказывали о каждой территории, которые есть в списке, и помогали проголосовать за понравившийся объект. Всего в перечне 37 пространств. Объект-победитель ждет комплексное преобразование в следующем году.

Напомним, в этом году будут благоустраивать парк имени Ленина в Индустриальном районе. Он стал победителем по итогам голосования 2023 года.

Взято отсюда

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