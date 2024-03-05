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Глава Барнаула Вячеслав Франк представит 5 марта годовой отчет о работе мэрии

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Глава Барнаула Вячеслав Франк представит 5 марта годовой отчет о работе мэрии

Отчет главы Барнаула Вячеслава Франка Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Руководитель краевой столицы отчитается о работе администрации регионального центра в рамках заседания Барнаульской городской Думы

Отчет о работе администрации Барнаула за 2023 год будет представлен во вторник, 5 марта, главой краевой столицы Вячеславом Франком в рамках заседания городской Думы. Редакция “Толка” будет подробно информировать своих читателей о выступлении градоначальника.

Как ожидается, мэр регионального центра проинформирует собравшихся о том, каких социально-экономических показателей достиг Барнаул за минувший год, расскажет о реализации в городе национальных проектов.

Очевидно, затронет глава города в своем выступлении и вопросы, связанные с мерами поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Напомним, что в прошлом году отчет Вячеслава Франка был единогласно принят депутатами Барнаульской городской Думы, участвовавшими в голосовании по этому вопросу.

Взято отсюда

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