Николай Петряшин Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Директор муниципального предприятия “Горэлектротранс” находится под домашним арестом на время расследования дела по уголовной статье о превышении должностных полномочий

Руководитель барнаульского муниципального предприятия “Горэлектротранс” Николай Петряшин в настоящее время находится под домашним арестом, сообщил “Толку” осведомленный источник.

В то же время, о том, что деятельностью Петряшина могли заинтересоваться силовики, говорят данные делопроизводства Индустриального районного суда Барнаула. Согласно данной информации, на главу предприятия могли завести уголовное дело за превышение должностных полномочий (статья 286 часть 3 пункт е УК РФ), наложить арест на имущество и отправить под домашний арест.

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