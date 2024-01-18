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Глава Бийска сообщил, что для празднования Крещения все готово

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Глава Бийска сообщил, что для празднования Крещения все готово

Подготовлена купель, будут палатки и горячий чай

Глава Бийска Виктор Щигрев сообщил в своем телеграм-канале о том, что к празднованию Крещения все подготовлено. К такому выводу пришли после итогового совещания представителей всех служб. 

– В целом к празднованию Крещения все готово. Купель подготовлена, будут теплые палатки, горячий чай и т.д. Наши мастера постарались, все красиво оформили, так что ждем всех на праздник, – сообщил мэр. 

Он отметил, что посетить праздник можно не только для окунания, но и чтобы просто набрать воды и полюбоваться красотой. 

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Взято отсюда

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