Глава Бийска стал одним из представителей Алтайского края на форуме в Москве

Глава города Виктор Щигрев стал участником первого Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России»

Форум, инициатором которого стал Президент Владимир Путин, проходит в Москве, на ВДНХ. От Алтайского края здесь представлен отдельный стенд региона. Экспозиция знакомит с разными сторонами жизни Алтайского края и его жителей.

– Благодаря ей можно восхититься природой нашей малой Родины, узнать многое о таких знаменитых личностях, как Роберт Рождественский, Акинфий Демидов, Василий Шукшин и других, – написал Виктор Андреевич на своем ТГ-канале. – Сейчас же, вместе с другими главами муниципалитетов, участвую в работе панельной дискуссии «Сила в традициях».

На форуме удалось обсудить такие важные вопросы, как сохранение традиций, семейных ценностей, нашего исторического и культурного богатства, патриотическое воспитание и любовь к малой Родине.

– Считаю, что проведение Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России» на самом деле более чем важное мероприятие, – отметил глава Бийска. – Ведь органы местного самоуправления в каком-то смысле наиболее близки к гражданам, знают их заботы и чаяния, помогают решать различные проблемы и вопросы. Подобные же встречи, обсуждение актуальных тем с коллегами, представляющих разные уровни власти, помогают в дальнейшем выстраивать правильную и полезную работу в муниципалитетах совместно с гражданами!

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Взято отсюда