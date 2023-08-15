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Глава Дагестана назвал жадность и алчность причиной взрыва на АЗС

редактор01 mins

Он отметил, что такие человеческие качества приводят к нарушению мер безопасности

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли 35 человек, стали “жадность и алчность”, которые привели к нарушению мер безопасности. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов на совещании, видео опубликовали в Telegram-канале администрации главы республики.

“Никак не может станция техобслуживания находиться в близости от АЗС. Хотя бы по той причине, что техобслуживание предусматривает сварочные работы, а заправочный комплекс – хранение легковоспламеняющихся жидкостей и газа”, – подчеркнул он.

Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, количество погибших выросло до 30: еще три тела нашли под завалами. Общее число пострадавших – 105.

Меликов объявил 15 августа днем траура в республике. Shot сообщал, что мощность взрыва оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

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