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Глава государства приготовил десяток «сталинских» ударов

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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Президент России Владимир Путин намерен одержать решительную победу над объединенной Европой, применяя тактику чувствительных мер по отношению к старому континенту. Об этом заявил известный экономист Михаил Хазин, информирует ИА DEITA.RU, ссылаясь на радиостанцию “Говорит Москва”.

По словам эксперта, после более чем полутора лет активного давления со стороны ЕС и их американских союзников, российский лидер тщательно изучил все наиболее уязвимые места европейского сообщества и разработал ряд шагов, которые не только лишат тамошних руководителей возможности продолжать свою враждебную политику в отношении России, но и отберут у них способность сопротивляться нашему давлению.

Хазин отметил, что ситуация сейчас напоминает знаменитые “десять сталинских ударов” – серию отдельных операций, проведенных руководством СССР после стратегического перелома во Второй мировой войне. Когда стало понятно, что объединенная Европа больше не способна атаковать, советское командование во главе со Сталиным перешло к активным наступательным действиям и благодаря хорошо проработанным ходам смогло полностью обезоружить противника.

Сегодня, как подчеркнул эксперт, после ослабления Европейского союза до такой степени, что он больше не может вводить новые санкции против России и предпринимать активные действия в отношении нашей страны из-за истощения своих ресурсов, Путин получил возможность перейти в наступление в наиболее чувствительных областях для ЕС.

Прежде всего здесь речь идет о эффективных экономических мерах и шагах в сфере энергетики. Если Путин применит свою версию “десяти сталинских ударов”, то Европа очень скоро осознает, что лучше начать договариваться с Россией, и чем скорее, тем лучше, пока социально-экономическая и политическая ситуация в ЕС не достигла критического состояния.

Фото: poslednie-news.mirtesen.ru

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Автор: glavred

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новости Локтевский

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