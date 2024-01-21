Глава ЛДПР Слуцкий предложил похоронить Ленина

По его словам, тело нужно захоронить рядом с могилой матери Владимира Ильича
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Глава ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий заявил о том, что тело Владимира Ленина нужно захоронить. Его слова передает РИА Новости.
“Как минимум упокоение усопшего – важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью”, – сказал Слуцкий.
По его словам, в 100-летие со дня смерти Ленина пришло время исполнить его пожелание.
Отметим, что мать Владимира Ленина Мария Александровна похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.
новости горняк
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