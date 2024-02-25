Глава Минздрава уверен, что треть болезней россиян связана с неправильным питанием

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уверен, что болезни трети россиян связаны с неправильным и нерациональным питанием.

«Важна и приверженность здоровому питанию — ожирение обусловливает до 30% риска развития болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические, которые в свою очередь являются ведущими причинами смертности населения», — рассказал министр, выступая на Международной выставке-форуме «Россия».

Глава Минздрава отметил, что помощь медиков для поддержания здоровья важна, но в то же время необходимо, чтобы люди сами стремились к здоровому образу жизни, пишут АиФ.

«Медицинские технологии помогают в профилактике, поддержании здоровья и реабилитации, но важно, чтобы сам человек хотел быть здоровым. Создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование мотивации, повышение грамотности граждан в вопросах здоровья, отказ от пагубных привычек — это то, что позволяет минимизировать риски развития хронических заболеваний», — подчеркнул Михаил Мурашко.

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