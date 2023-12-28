Анатолий Локоть Фото: vk.com/a_lokot

Чиновник возглавлял новосибирскую мэрию почти 10 лет с апреля 2014 года. Чем теперь он займется, пока неясно, однако известно, что это связано с решением общегосударственных задач

Анатолий Локоть уходит с должности мэра Новосибирска, сообщает РИА Новости.

По словам губернатора области Андрея Травникова, чиновник оставит свой пост после выхода из отпуска.

“Локтю предложили работу, связанную с выполнением общегосударственных задач”, – отметил он.

Исполнять обязанности градоначальника Новосибирска станет действующий заместитель Олег Клемешов.

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