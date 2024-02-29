Максим Древаль встретился со студентами и ректором алтайского педвуза

Максим Древаль (в центре) на встрече со студентами АлтГПУ / Фото: amic.ru

Генеральный директор общества “Знание” Максим Древаль 28 февраля приехал в Барнаул. Здесь он встретился с представителями реготделения просветительской организации, а также со студентами и ректором АлтГПУ. Подробности – в нашем материале.

Знания – важнейшая ценность

Максим Древаль из всех вузов Алтайского края для своего визита выбрал Алтайский педагогический университет, ведь ректор этого учебного заведения Ирина Лазаренко возглавляет алтайское реготделение общества “Знание”.

“Деятельность общества “Знание” в Алтайском крае очень обширная. Могу сказать, что регион входит в десятку самых активных и масштабных по просветительской деятельности, что, конечно, вдвойне приятно”, – подчеркнул Древаль.

По его словам, сейчас общество “Знание” смогло вернуть статус главной просветительской организации в России. Президент Путин ставит перед ним задачу сделать знания вновь “одной из важнейших ценностей нашего общества, стоять на защите правды, исторической памяти, защите культуры нашей страны”, а также “увеличивать престиж просветительской деятельности” и “передавать наши традиционные духовно-нравственные ценности молодому поколению”.

Максим Древаль (справа)/ Фото: amic.ru

Древаль отметил, что им удается реализовывать все перечисленное, и сейчас 43% молодых россиян считают просветительскую деятельность высокопрестижной. За последние полгода показатель вырос на 11%, подчеркнул он.

“Я с гордостью могу сказать, что за эти три года мы добились практически абсолютного доверия нашей аудитории. 76% людей в нашей стране доверяют тому, что делает общество “Знание”. А среди молодого поколения этот показатель еще выше. Для нас это очень важный и значимый результат и, конечно, огромная ответственность – оправдать их доверие. Отсюда такой внимательный подбор лекторов. Это люди самых разных профессий, самых разных возрастов, а с недавнего времени просветителями, защищающими правду о России, становятся и иностранные граждане. Например, Адриан Боке стал лауреатом нашей главной просветительской премии. Это француз, который отправился в Донбасс военкором, чтобы говорить правду о том, что происходит”, – пояснил Древаль.

Максим Древаль (в центре) / Фото: amic.ru

Что делает общество “Знание” на Алтае

Общество ведет разную работу. Здесь не только приглашают читать лекции спикеров, но и организуют спектакли, устраивают кинопоказы с режиссерами и актерами, поддерживают документалистов, фотографов и поэтов, которые пишут стихи о фронте. Также специалисты общества создают комиксы, где героями являются обычные люди, бойцы СВО, “совершающие подвиги из любви к Родине”, пояснил Древаль. В школах вместе с Минпросвещения проводят уроки “Россия – мои горизонты”, где рассказывается о “достижениях страны в разных сферах и профессиях” и многое другое.

Ирина Лазаренко отметила, что сейчас в Алтайском крае поддерживаются федеральные проекты общества “Знание”, также реготделение помогает в подготовке лекторов.

“Мы оказываем помощь и поддержку, предоставляем и помогаем искать площадки для мероприятий в Алтайском крае. У нас их несколько, в этом году мы открываем площадки в Славгороде, в Рубцовской зоне и в Камне-на-Оби. Недавно запустили курсы повышения квалификации лекторов – участников специальной военной операции. Мы пока – единственная площадка, на базе которой реализуется сертифицированная программа обучения лекторов. К этой работе мы привлекаем специалистов из других высших учебных заведений. И еще, что тоже очень важно, мы работаем с ветеранскими организациями”, – отметила ректор.

Встреча студентов с Максимом Древалем/ Фото: amic.ru

Ошибки – инструмент развития

Древаль подчеркнул, что сейчас общество “Знание” помогает президенту России не только “защищать историческую правду” и нравственность, но и развивать человеческий капитал в России и дает людям мотивацию получать знания.

Также гость предположил, что вскоре “будет много фейков о выборах” и призвал студентов прийти и принять участие в голосовании. Он подчеркнул, что “это критически важно, потому что сейчас мы находимся в состоянии информационной войны и будут попытки вмешательств и манипуляций про выборы”. А на выборах россияне смогут сплотиться и показать свое единство Западу.

Помимо выборов, студентов интересовали вопросы поддержки литераторов и киберспорта, инициативы и планы общества “Знание”.

“Я бы хотел, чтобы для всех в нашей стране стало базовой привычкой, рутиной, атрибутом каждого дня узнавать что-то новое – учить, развиваться, спрашивать. А с другой стороны, чтобы те, кто знанием обладает, считали своим долгом им поделиться”, – ответил Древаль.

Самый главный урок, по словам гостя, – это умение принимать ошибки, ведь “тот, кто ошибается, идет дальше”. Поэтому к ошибкам следует относиться “как к инструменту развития”.

Напомним, что всероссийское общество “Знание” появилось в России в 2015 году по указу президента Владимира Путина. Это некоммерческая организация, которая осуществляет просветительскую работу, создает интеллектуальный контент, организуют бесплатные лекции и другие мероприятия. Реготделения общества действуют в 89 субъектах страны.

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