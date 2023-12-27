Болезнь Фото: pixabay.com

По словам Поповой, корью сейчас болеют непривитые. Основными симптомами заболевания являются кашель, конъюнктивит, лихорадка, снижение аппетита, сыпь, а также белые пятна на слизистой щек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирусы кори в Россию завезли из 16 разных стран. Так, всего зарегистрировано 123 случая завоза с последующим распространением, передает MK.ru.

“Это говорит о том, что мир вокруг горит корью”, – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора заверила, что сейчас ситуация по кори контролируемая. Она напомнила, что для защиты необходимо прививаться.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край вскоре придет партия вакцин от кори, краснухи и паротита. Их завезли в Россию в объеме 344 тысячи доз 22 декабря.

Взято отсюда