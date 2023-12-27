Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что корь попала в Россию из других стран

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что корь попала в Россию из других стран

Болезнь Фото: pixabay.com

По словам Поповой, корью сейчас болеют непривитые. Основными симптомами заболевания являются кашель, конъюнктивит, лихорадка, снижение аппетита, сыпь, а также белые пятна на слизистой щек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирусы кори в Россию завезли из 16 разных стран. Так, всего зарегистрировано 123 случая завоза с последующим распространением, передает MK.ru.

“Это говорит о том, что мир вокруг горит корью”, – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора заверила, что сейчас ситуация по кори контролируемая. Она напомнила, что для защиты необходимо прививаться.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край вскоре придет партия вакцин от кори, краснухи и паротита. Их завезли в Россию в объеме 344 тысячи доз 22 декабря.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix