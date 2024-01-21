реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Глава СК РФ поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Глава СК РФ поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

Глава ведомства потребовал возбудить уголовное дело

Александр Бастрыкин, глава СКР поручил возбудить уголовное дело после того, как в Бийске детей высадили из маршрутного автобуса, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

Ранее в СМИ и социальной сети сообщали, что 17 января 2024 года в наукограде двоих детей в возрасте 8-ми и 10-ти лет высадили из автобуса из-за проблем с оплатой в связи с техническим сбоем в работе терминала.

По данному факту в СУ СК России по Алтайскому краю начата процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание Игорю Колесниченко, руководителю СУ СК России по Алтайскому краю возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

погода на завтра , прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Семьи с детьми живут хуже пенсионеров»: читатели рассказали о том, что им стало не по карману

21.01.2024

 Новости Алтай

Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Емельян Перезимник: приметы и какой обряд по поверьям проводили 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Бийчане беспокоются, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

21.01.2024

 Новости Алтай

Глава СК РФ поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

21.01.2024

 Гороскоп

Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

21.01.2024

 Происшествия

Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

21.01.2024

 Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Барнаулом

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске