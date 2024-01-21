Глава СК РФ поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

Глава ведомства потребовал возбудить уголовное дело

Александр Бастрыкин, глава СКР поручил возбудить уголовное дело после того, как в Бийске детей высадили из маршрутного автобуса, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

Ранее в СМИ и социальной сети сообщали, что 17 января 2024 года в наукограде двоих детей в возрасте 8-ми и 10-ти лет высадили из автобуса из-за проблем с оплатой в связи с техническим сбоем в работе терминала.

По данному факту в СУ СК России по Алтайскому краю начата процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание Игорю Колесниченко, руководителю СУ СК России по Алтайскому краю возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Взято отсюда