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Глава СК РФ взял под контроль дело о гибели четырехмесячного ребенка на Алтае

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Глава СК РФ взял под контроль дело о гибели четырехмесячного ребенка на Алтае

Председатель СК России запросил доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах уголовного дела о смерти четырехмесячного младенца в Республике Алтай, сообщает СК России в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что 31 декабря мать оставила младенца, а также своего старшего двухлетнего ребенка в неотапливаемом доме без продуктов питания и уехала встречать Новый год. Детей обнаружил близкий родственник (дедушка) вечером 3 января, к тому времени четрырехмесячный ребенок был уже мертв. Старшего ребенка увезли в больницу и оказали ему медицинскую помощь. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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Взято отсюда

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