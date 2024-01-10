Глава СК России взял под контроль дело о нападении на фельдшера в Бийском районе

Руководитель СУ СК России по Алтайскому краю должен организовать процессуальную проверку и отчитаться об установленных обстоятельствах

Председатель Следственного комитета России поручил организовать доследственную проверку по факту нападения на фельдшера в Алтайском крае, которая приехала для оказания медицинской помощи, сообщает Следственный комитет РФ.

Так, руководитель СУ СК России по Алтайскому краю должен организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Напомним, ночью 6 января в Бийском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на 32-летнюю фельдшера “Станции скорой медицинской помощи Бийска”, которая в этот момент оказывала медицинскую помощь женщине, и едва не свалил ее в погреб.

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Взято отсюда