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Глава СКР взял под контроль дело о замерзшем насмерть младенце на Алтае

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Глава СКР взял под контроль дело о замерзшем насмерть младенце на Алтае

Фото: СУ СКР по РА

По данным следствия, на момент обнаружения детей температура воздуха в доме составляла всего -7 градусов. Младший из оставленных матерью детей не выжил из-за холода

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело по факту смерти четырехмесячного ребенка в селе Подгорное Республики Алтай и запросил доклад о ходе его расследования. Об этом сообщает Telegram-канал СКР России .

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, 31 декабря в Майминском районе Республики Алтай 21-летняя местная жительница оставила двоих своих маленьких детей в неотапливаемом доме без продуктов питания и теплой одежды, а сама отправилась праздновать Новый год в село Усть-Иша.

Лишь спустя четыре дня, вечером 3 января, дедушка мальчиков обнаружил в холодном доме тело младенца. По предварительным данным, четырехмесячный ребенок умер из-за переохлаждения. Его двухлетний брат был жив, но сильно замерз. Сейчас он находится в больнице. По данным минтруда региона, семья на учете не состояла. В минздраве республики подчеркнули, что сейчас двухлетний ребенок получает все необходимое лечение в соответствии с клиническими рекомендациями, обеспечен лекарственными препаратами и гигиеническими средствами. Угрозы жизни и здоровью в данный момент нет.

Взято отсюда.

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