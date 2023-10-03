Глава ВЦИОМ заявил о разделении общества в России из-за СВО
По его словам, люди поделились на четыре категории
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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о том, что из-за спецоперации общество в России разделилось на четыре категории. Его слова передает РБК.
Федоров выделил следующие категории: “Россия воюющая”, “Россия столичная”, “Россия глубинная” и “Россия уехавшая”.
Представители “столичной”, по его словам, из-за конфликта “ушли в себя”. Федоров пояснил, что в эту категорию входят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они стараются делать вид, что ничего не изменилось.
Таких людей, по подсчетам Федорова, около 20 миллионов.