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Глава ВЦИОМ заявил о разделении общества в России из-за СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

По его словам, люди поделились на четыре категории

Фото: pxhere.com

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о том, что из-за спецоперации общество в России разделилось на четыре категории. Его слова передает РБК.

Федоров выделил следующие категории: “Россия воюющая”, “Россия столичная”, “Россия глубинная” и “Россия уехавшая”.

Представители “столичной”, по его словам, из-за конфликта “ушли в себя”. Федоров пояснил, что в эту категорию входят жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они стараются делать вид, что ничего не изменилось.

Таких людей, по подсчетам Федорова, около 20 миллионов. 

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