Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал онкологии семье сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру

В управлении МЧС по Волгоградской области вспыхнул скандал после того, как руководитель ведомства Николай Любавин пожелал заболеть раком семье подчиненного за то, что тот написал на него жалобу в прокуратуру, сообщает РБК со ссылкой на местные новостные издания.

Указывается, что Любавин допустил подобные высказывания в ходе селекторного совещания. Скандальное видео опубликовало издание V1.RU Волгоград Онлайн.

На видео начальник ГУ МЧС по региону говорит, что прокуратура проводила проверку после жалобы, в которой было написано, “что банк Открытие лоббировал”, “что жена работает в банке”, “что Любавин преференции получает”.

“Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают”, — сказал он.

На сайте МЧС России по Волгоградской области указано, что Николай Любавин родился 11 августа 1974 года в Ставрополе. Должность руководителя ведомства он занимает с ноября 2020 года.

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