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Глава ВОЗ заявил, что коронавирус никуда не исчезнет

ГОРНЯК2201 mins

Он обратил внимание, что в Европе растет число случаев госпитализаций в отделения интенсивной терапии

Фото: unsplash.com

Увеличение числа умерших и госпитализированных из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе доказывает, что этот вирус никуда не денется. Как сообщает “Регнум”, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 

Он обратил внимание, что в Европе растет число случаев госпитализаций в отделения интенсивной терапии. В некоторых регионах также стало больше случаев обычных госпитализаций. При этом о летальных исходах от коронавируса сообщали лишь 43 из 194 стран организации, и только 20 государств передают информацию о госпитализациях.

К тому же в мире пока нет доминирующего варианта COVID-19. Так, нарастает распространение EG.5, известного как “Эрис”, число подвариантов XBB снижается, а вариант BA.2.86 выявили в небольшом количестве только в 11 странах.

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