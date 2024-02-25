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Глава Запорожской области объяснил, каких людей выдворяли из региона на Украину

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Это нужно было и для их безопасности

Глава Запорожской области объяснил, каких людей выдворяли из региона на Украину

Российский флаг / Фото: unsplash.com

На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон.

Он объяснил, что на Украину выселяли людей, “так или иначе не поддерживающих спецоперацию”, оскорблявших российский флаг, гимн и президента. Балицкий подчеркнул, что это были люди, которых не удавалось “переубедить” и которым грозила опасность со стороны соседей”.

“У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд. <…> Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей”, – заявил он.Глава региона подчеркнул, что людям давали возможность уехать самостоятельно, а кого-то выселяли принудительно.

город Горняк

Источник

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